Il talento e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne celebra l’amore su Instagram, scatenando sensi di gelosia tra i fan: “Ti amo da impazzire”

Se non fosse per la presenza attiva dentro di casa di un “membro” speciale di famiglia, la vita di Lorenzo Insigne non avrebbe alcun senso. Parliamo di Genoveffa Darone, meglio nota con il nome d’arte di Jenny.

Il ruolo di mamma “modello” della splendida diva di Frattamaggiore l’ha resa più responsabile, ma di certo non le ha permesso di trascurare la meravigliosa bellezza d’appartenenza. Per questo motivo il capitano della SSC Napoli vi si è legato come una “cozza” ingarbugliata tra gli scogli.

Dopo un tiro e molla continuo durato per ben 7 mesi, i due hanno convolato a nozza, nel lontano 2012 e da lì non si son più separati. Il loro amore è puro a detta di molti, anche se a volte sfocia in sentimenti di “immatura” gelosia. Soprattutto dal lato del campione azzurro, che un giorno credeva che Jenny avesse ceduto alle lusinghe di un collega di lavoro ed invece era tutta una messa in scena, organizzata dagli inviati de Le Iene

Lorenzo Insigne, l’abbraccio da eterno innamorato: tutto in una FOTO

Visualizza questo post su Instagram 💙3️⃣💙5️⃣💙0️⃣💙 #ForzaNapoliSempre Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial) in data: 20 Set 2020 alle ore 5:49 PDT

Che il capitano azzurro Lorenzo Insigne credesse fermamente nell’amore, ne abbiamo avuto prova durante lo scherzo di “gelosia”, firmato “Le Iene”. Nonostante i fitti impegni nelle sedute d’allenamento a Castelvolturno, però manca spesso la figura di padre per i suoi figli, all’interno della casa.

Ma quando rientra stanco dalla porta di ingresso, anche per pochi attimi della giornata sa farsi apprezzare, trasferendo tutto l’affetto possibile di padre e soprattutto di marito, eternamente innamorato. La moglie Jenny è consapevole del talento romantico che Insigne nasconde nel profondo suo cuore ed è per questo che tra i due c’è sempre stato un feeling particolare.

Nel tempo libero Lorenzo, il “Magnifico”, come viene soprannominato dai tifosi partenopei dedica ampio spazio ai social e in modo particolare ad Instagram. I sui scatti, metre si esibisce sul terreno di gioco esaltano i quasi 1,5 milioni di follower, ma a rendere particolare l’atmosfera è quando il capitano si immerge nei panni di marito “a protezione” della sua principessa

Visualizza questo post su Instagram Ti amo da impazzire ❤️ @daronejenny Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial) in data: 6 Nov 2020 alle ore 9:46 PST

L’abbraccio travolgente tra i due coniugi sta facendo il giro del web, da quando Lorenzo ha deciso di scrivere una dedica per celebrare l’incredibile affiatamento con Jenny: “Ti amo da impazzire”. I follower non sono rimasti a guardare e hanno affollato improvvisamente la pagina dell’esterno partenopeo, di likes, “contagiandosi” di gelosia pura

