Ludovica Bizzaglia stupenda in bianco e nero, è bellissima-FOTO

La Bizzaglia condivide tre foto su Instagram in bianco e nero cambiando espressione, è davvero bellissima

Visualizza questo post su Instagram L’Infinito di stelle Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: 6 Nov 2020 alle ore 4:51 PST

La giovane attrice, Ludovica Bizzaglia bella più che mai su Instagram in una serie di foto in bianco e nero. Nella prima sorride, nella seconda ha un espressione quasi sorpresa e nella terza è seria. Nella didascalia scrive “L’infinito delle stelle”. L’attrice è giovanissima, ha 24 anni e vanta già molte presenze nel mondo del cinema e della televisione.

Qualche giorno fa in onore della morte del grande attore Gigi Proietti. Anche lei ha condiviso un breve video di una puntata di “Una pallottola nel cuore”, famosa fiction in cui l’attore ha lavorato per anni. E in quella puntata era presente anche Ludovica.

POTREBBE INTERESSATI ANCHE>>>Eleonora Pedron, un vero schianto in costume con una posa sexy – FOTO

Vita Privata e carriera di Ludovica Bizzaglia

Visualizza questo post su Instagram 🎬Una Pallottola nel Cuore 2015 Grazie, Maestro 🤍 #gigiproietti Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: 2 Nov 2020 alle ore 2:56 PST

L’attrice è nata a Roma ed ha esordito nel mondo della televisione, con la sit-com Appuntamento al tubo su Rai Gulp, la tv dei bambini. Successivamente va diritta al cinema con il suo primo film Amore 14, in cui recita un ruolo minore. Sempre nel 2009 recita nel film in televisione, Al di là del lago e nel 2010 torna al cinema con la commedia Sharm el Sheikh-Un’estate indimenticabile con Enrico Brignano e Michela Quattrociocche. Partecipa in seguito a molte altre fiction: Un’altra vita, Un posto al sole, L’allieva e Immaturi-La serie e anche Una pallottola nel cuore.

In questi anni partecipa anche ad altri film noti, com Ma tu di che segno 6? con Massimo Boldi e Gigi Proietti. Recita anche nel film Torno indietro e cambio vita e Un natale al sud. La giovane è stata scelta anche come testimonial anche del famoso marchio di shampoo Pantene. Nel 2017 e 2019 viene richiesta da Federica Carta e Shade come protagonista dei loro video musicali per i due brani Irraggiungibile e Senza farlo apposta. Nel 2019 la giovane attrice pubblica anche un libro dal titolo, Abbi cura di splendere. L’anno scorso ha cominciato una nuova serie online dal titolo Una vita in bianco con Giulia De Lellis.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Francesco Totti e Ilary in isolamento per Covid: le ultime novità

Visualizza questo post su Instagram mio amore Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: 1 Nov 2020 alle ore 5:37 PST

Nella vita privata l’attrice è fidanzata con Alessandro Renato Sollevanti, ha 27 anni ed è un promoter e proprietario del Blanco Beach Club di Fregene. Nelle stories Instagram di Ludovica oggi è apparsa una foto di loro due con scritto “casa nuova quasi pronta”, sono pronti a convivere dunque.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.