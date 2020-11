Stampa in lutto, scompare una celebre giornalista siciliana: aveva 59 anni

Grave lutto nel mondo dello spettacolo. A 59 anni viene a mancare uno dei “pezzi” pregiato del giornalismo italiano

Era attiva nel mondo del giornalismo dal lontano 1982, raccogliendo frutti e “germogli” professionali un pò dovunque. Si occupava di tanti settori, dalle news di “cronaca”, all'”ambiente”, fino alle apparizioni continue nel pianeta delle “radio”.

E’ proprio in quelle circostanze che Silvia Scardino ha portato in auge il proprio nome, tra campagne pubblicitarie e politiche locali. Era davvero una “tuttofare” e dovunque ha messo le radici ha fatto notare a tutti l’enorme bagaglio di conoscenze che portava al seguito delle sue esperienze.

Silvia era una giornalista di “stampo” locale, che amava viaggiare e alla “follia” il proprio lavoro. Ragusani e palermitani la vogliono ricordare come un grande esempio di lealtà e coraggio, consapevoli che da questo momento in poi, nulla sarà come prima

Il ricordo della giornalista siciliana, tra dedica e cordoglio: “Avresti meritato di più…”

Silvia Scardino era una celebre e stimata giornalista siciliana che a poche ore dalla sua scomparsa avrebbe compiuto 59 anni. Purtroppo il destino divino l’ha chiamata precocemente tra le sue “braccia”, lasciando cittadini, familiari e colleghi di lavoro in preda al dolore.

Proprio uno di questi ultimi ha voluto ricordare con affetto immenso le gesta della collega “veterana”, scrivendo una dedica “strappalacrime”. “Grande esempio di professionalità e correttezza, avresti meritato di più dalla vita, dall’alto della tua sincerità e fratellanza”

Grazie alla passione di sempre, nell’ambito giornalistico, Silvia Scardino aveva maturato l’idea di entrare a far parte del mondo della politica. Negli ultimi anni si era avvicinata al Movimento 5 Stelle, contibuendo in maniera importante alla campagna elettorale di tre anni fa.

Della sua famiglia, unita nel dolore immenso per la perdita della “professionalissima” Silvia si sa poco o nulla. Al momento però non ci è dato sapere quali sono le cause del decesso

