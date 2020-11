Malena Nazionale, il “giochino” social che infiamma il web – FOTO

Malena Nazionale propone un giochino ai follower di Instagram: la sfida all’ultimo commento si fa sempre più accesa.

Malena Nazionale, certamente non ha bisogno di presentazioni. La donna la cui sensualità manda in estasi tutti gli uomini, il suo profilo Instagram è ricco di foto piccanti che stuzzicano la mente di chi le guarda. Seguitissima sul famoso social, Malena ama giocare con i suoi follower, rendendoli partecipi della sua vita quotidiana: nel suo ultimo post Malena Nazionale ha proposto un giochino che si è rivelato già un successo: Se riesci a scrivere M A L E N A lettera per lettera senza interruzione vinci un mio saluto personale in DM. Lo battiamo il record? Appena lanciata la sfida, i follower si sono lasciati andare nei commenti utili per ottenere il tanto ambito saluto di Malena. Sono passate due ore, ma a quanto pare non c’è ancora nessun vincitore.

Malena Nazionale, lo stile animalier che seduce

