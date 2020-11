Manicure fai da te: cosa usare per prendersi cura delle proprie mani

Fare la manicure è fondamentale per tenere le mani sempre in ordine. Le mani, infatti, possono essere considerate il biglietto da visita di ogni persona. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come fare una buona manicure fai da te.

Per avere sempre le mani sempre curate, ci possiamo rivolgere ad un’estetista professionista oppure, volendo, possiamo fare una manicure in casa seguendo alcuni passaggi. Fare una manicure regolare è importante anche per mantenere intatto lo stato di benessere e di salute.

La prima cosa fare è pulire le mani e renderle più morbide. Rimuovete, quindi, prima i residui di smalto dalle unghie con il solvente e poi lavate le mani con il sapone. Preparare, poi, una bacinella di acqua tiepida, di mezzo litro, e aggiungete un cucchiaio di amido di riso.

L’amido di riso ha un’azione lenitiva e non farà altro che agevolare la manicure. Mettete le mani nell’amido e, poi, asciugatele. È consigliabile fare anche una maschera nel caso in cui abbiate le mani rovinate oppure particolarmente soggette a irritazioni.

Fare una buona manicure fai da te

Potete effettuare una maschera esfoliante in modo da levigare la pelle. In questo caso, dovete applicare la maschera sulle mani e lasciare agire per 10 minuti. Successivamente, poi, bisogna risciacquare con l’acqua tiepida.

Asciugate bene le mani, per poi tagliare e limare le unghie. Passare, poi, alla rimozione delle cuticole che si trovano alla base dell’unghia: spingetele verso la base dell’unghia usando un bastoncino. Fate molta attenzione a non creare tagli o irritazioni.

Mettete una base protettiva sull’unghia, per usufruire delle sue proprietà protettive, e lasciate asciugare prima di passare all’applicazione dello smalto. Applicate, poi, un olio per le unghie che possa rinforzare e nutrire l’unghia. Optate per l’olio di ricino oppure aggiungete una goccia di essenza di limone o di tea tree antibatterico.

Dovete massaggiare con delicatezza le unghie per qualche minuto fino a far assorbire l’olio. In questo modo potete anche rimuovere le pellicine, per poi applicare una crema idratante per le mani. Massaggiate in modo tale da consentire l’assorbimento di tutti i principi attivi.

La cosa migliore è usare un cosmetico che sia natura e che non contenga parabeni, siliconi e petrolati. La crema idratante non va spalmata soltanto quando fate la manicure ma tutti i giorni.

Per quanto riguarda la manicure, è consigliabile farla ogni settimana. Le unghie, infatti, cominciano a perdere la forma desiderata ogni 7 giorni circa.

Trattamenti quotidiani

Ricapitolando, dunque, per preservare il benessere delle mani bisogna fare tutte le settimane la manicure. Ma non solo. È importante anche fare dei trattamenti quotidiani che consentano di mantenere a lungo la bellezza di unghie e mani.

È importante, poi, tenere le unghie pulite. Eliminate ogni residuo di sporco sotto l’unghia poiché, non farlo, potrebbe portare batteri o infezioni. Tra le buone abitudini, vi consigliamo di applicare tutti i giorni un cosmetico che possa idratare e mantenere l’equilibrio idro-lipidico della pelle, preservando anche la morbidezza delle mani. Insomma, a quanto pare, basta veramente poco per avere delle mani morbide e curate da fare invidia!

