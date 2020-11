Paolo Brosio fa ironia su Auschwitz: la frase grave pronunciata, il web chiede la squalifica dopo quanto dichiarato dal concorrente del Grande Fratello Vip nella casa

Stiamo parlando di uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: Paolo Brosio. È entrato nella casa e nel giro di pochi giorni ha creato scalpore tra gli inquilini, scombussolando tutti gli equilibri. Ha attirato l’attenzione di tutti con le sue preghiere, i rosari notturni e i suoi discorsi sulla fede certe volte un po’ troppo fuori luogo. Come quando ha accusato Tommaso Zorzi di stare male solamente perché non è credente e non ha fede. O come quando ha dato a Stefania Orlando dell’indemoniata. Delle esternazioni molto forti che hanno fatto infuriare i telespettatori e il mondo del web.

Paolo Brosio crea scalpore nella casa del Grande Fratello Vip: la frase horror, il web vuole la squalifica

Per non parlare dell’ultima cosa che ha detto questa notte. “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Aushwitz” ha detto, riferendosi ad un rumore che aveva sentito nella stanza mentre parlava con Elisabetta Gregoraci. Una frase che ha fatto il gelare il sangue del pubblico che in quel momento era in ascolto. Verranno presi dei provvedimenti? Già in passato si è reso protagonista di alcuni episodi che ad altri concorrenti è costata la squalifica: delle cose che ha rivelato ai concorrenti di quello che sta succedendo fuori e una mezza bestemmia, simile a quella pronunciata da Denis Dosio.

Gli spettatori hanno visto questa scena, registrato tutto e ora stanno facendo girare il video chiedendo dei provvedimenti in merito. Verranno presi?