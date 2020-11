Ylenia Carrisi in Grecia nell’estate del 1988 – FOTO

Ricordi con le lacrime agli occhi per l’artista americana, Romina Power che ha rispolverato una foto nostalgica di Ylenia di quando era bambina

Il ritorno in Puglia dell’artista statunitense, Romina Power ha in qualche modo riportato alla luce dei vecchi ricordi, riconducibili alla famiglia più amata e nostalgica del mondo dello spettacolo.

Dopo le voci circolate sulla possibile riconciliazione con Al Bano Carrisi, grazie all’aiuto del figlio Yari, Romina è tornata a popolare la sua pagina Instagram. Nelle ultime 24 ore spicca il il ricordo del cognato scomparso, attraverso un messaggio di cordoglio. L’omaggio per le gesta del congiunto hanno generato un “picco” di approvazioni tra i follower che si sono stretti all’unanime, al dolore incommensurabile della cantante.

Si è trattato di una dedica breve, concisa e profonda, irta di dimostrazioni d’affetto. Lo stesso che l’artista americana solitamente palesa, quando parla della sua splendida famiglia. L’addio su Instagram al cognato corrisponde ad un’altra “cicatrice”, mai risanata dal momento della scomparsa…

Romina Power e il ricordo meraviglioso di Ylenia sulla barca

Visualizza questo post su Instagram November 29 , 1970 Ylenia arrived ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Nov 2020 alle ore 9:33 PST

Il mese corrente coincide con l’incredibile scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Da quel momento che destabilizzò definitivamente l’affiatamento tra i due cantanti di Sanremo, la famiglia Carrisi non ha più vissuto tentativi di riconciliazione.

La cantautrice statunitense ha dovuto accantonare in fretta le sofferenze per la separazione con Al Bano, mettendosi alla disperata ricerca di Ylenia, senza risultati. Nonostante l’inspiegabile allontanamento dalla famiglia, quest’ultima è ritornata ad “affollare” i pensieri di mamma Romina, che non si è lasciata scappare un ricordo bellissimo della figlia.

Il periodo risale al lontano 1988, quando l’intera famiglia, allora felice si era riunita per trascorrere le vacanze in Grecia, a bordo della barca di proprietà. Da sottolineare la bellezza e la semplicità di una ragazzina, che cresceva con sani principi, “baciata” dai raggi solari e con un fisico da vera e propria modella.

Visualizza questo post su Instagram Ylenia in Grecia estate 1988 🧡 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 7 Nov 2020 alle ore 12:24 PST

Nella speranza che Ylenia un giorno decidesse di tornare sui suoi passi e riabbracciare la famiglia, mamma Romina ha voluto omaggiare la figlia come meglio non poteva

