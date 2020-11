Da Instagram possiamo ammirare quanto Roshelle diventi sempre più bella. La cantante lombarda poi mostra sempre tanta sensibilità.

Visualizza questo post su Instagram one piece 👌🏼

Se non è un incanto poco ci manca: Roshelle è sempre bellissima in tutto quello che fa. La giovane cantante lombarda proveniente da Lodi si fa vedere in diversi scatti pubblicati sul suo profilo personale Instagram. E non è l’unica cosa che l’ex concorrente di ‘X-Factor’ si limita a fare.

La ragazza infatti dimostra ancora una volta di essere dotata di un animo sensibile e di un estro artistico assai profondo. Basta vedere gli ultimi suoi post per rendersene conto. Lei non è solo bella ma anche di uno spessore caratteriale notevole. A piacere ai suoi tanti followers è anche questo aspetto. Certo è che a balzare gli occhi è pure il suo notevole fisico. Cosa sappiamo di lei? Che il suo vero nome è Rossella Discolo e che ha vissuto una storia d’amore lunga con un certo Paride, il suo manager. I due si erano fidanzati nel 2014 e le cronache rosa non sono aggiornate in merito. Non sappiamo se i due stiano ancora insieme oppure no.

Roshelle, bellezza ma anche tanta sensibilità

L’ultima fatica in ambito musicale della ragazza dai capelli rosa è datata 7 ottobre 2020. Esattamente un mese fa è uscito il suo nuovo singolo, dal titolo particolare: ’00:23′. Mezzanotte e ventitre, un momento preciso della giornata che descrive qualcosa di significativo accaduto alla giovane. Il testo parla di un forte innamoramento che ‘Rosh’ ha avuto per un’altra ragazza. Una straniera, “che non potrebbe capire il testo”, afferma lei.

Visualizza questo post su Instagram M👀Nwatcher 🌃

Si parla di sensazioni forti e di un modo di affezionarsi che purtroppo cozza contro certi atteggiamenti. “Lei era sempre triste e faceva sentire tutti quanti allo stesso modo. Se non vuoi farti aiutare, tanto vale andarsene, come ho fatto”.