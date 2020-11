SkyTg24, chi è Chiara Piotto: età, carriera e vita privata

Chi è Chiara Piotto: età, percorso professionale, vita privata e profili social della giovane giornalista di SkyTg24.

Nata il 12 aprile 1993, Chiara Piotto è uno dei volti più giovani e talentuosi di SkyTg24. 27 anni e una carriera già ricca di soddisfazioni per la giornalista televisiva originaria di La Spezia. Ecco tutto quello che sappiamo di lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ultimo Dpcm, alcune precisazioni: mercatini di Natale, figli dai nonni e assistenza

La carriera

Chiara Piotto ha cominciato il suo percorso universitario a Pisa, dove si è lavorata in Lettere moderne comparate, per poi frequentare i corsi della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi di Milano. Nel tempo intercorso tra i due corsi di studio, ha lavorato per alcuni giornali locali, per poi approdare all’Huffington Post ed infine a Sky. Qui si è occupata in un primo momento degli approfondimenti e solo in un secondo momento (dal 2017 in poi) del Tg.

Vita privata

La giornalista è piuttosto riservata riguardo alla sua vita privata. Dai social non emergono particolari informazioni sulla sua vita, se non la presenza costante di un collega di nome Flavio.

Profili social

Chiara Piotto utilizza Instagram come mezzo di comunicazione privilegiato. Qui ha 788 post ed oltre 7000 followers. Il suo contatto è kiapi8.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hell Raton in smoking nero: il giudice di X Factor fa impazzire il pubblico – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter