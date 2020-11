Sparatoria fuori da un locale, muore rapper internazionale

Questa notte ad Atlanta una forte sparatoria. Due le persone uccise, tra queste muore il rapper internazionale King Von

Addio al rapper internazionale King Von, morto questa notte in una sparatoria ad Atlanta. Si trovava fuori da un locale, insieme ad altre persone, il 26enne conosciuto in tutto il mondo quando è accaduto il peggio.

Sarebbe stato avvicinato da due uomini, prima una discussione di cui non si conoscono ancora i motivi. Poi gli animi si sono riscaldati, ed i due che hanno avvicinato il rapper ed i suoi amici hanno iniziato a sparare con delle pistole.

Questo quanto emerso dalle prime ricostruzioni. King Von era uscito da poco dall”Opium Nightclub e si doveva spostare verso il Monaco Hookah Lounge, ma non ne ha avuto il tempo. Il gruppo si è avvicinato e poi è scoppiata la tragedia. Insieme al rapper è morta anche un’altra persona e altre tre sono state ferite, ma sono vive.

Sul posto sono subito intervenuti i poliziotti per cercare di fermare la sparatoria. Questi, secondo le immagini che si vedono da alcune telecamere di sorveglianza hanno iniziato ad aprire il fuoco sul gruppo.

Dalle prime indiscrezioni pare che King Von sarebbe stato colpito proprio da proiettili degli agenti. Subito caduto a terra, il rapper è stato soccorso dagli amici che lo hanno portato in ospedale.

Muore rapper internazionale, chi era King Von

King Von, il cui vero nome era Dayvon Bennett, è era un rapper statunitense di colore conosciuto in tutto il mondo. Giovane ma famosissimo e con un passato alle spalle non facile.

È cresciuto in orfanotrofio e all’età di 13 anni ha iniziato ad avere già i primi problemi con la giustizia. Un rapporto difficile quello con la legalità che lo ha portato più volte fuori strada. Poi la musica, il suo riscatto.

In due anni ben tre alcun in studio “Grandson, Vol. 1” nel 2019 e nel 2020 “Levon James” e “Welcome to O’Block”. Poco prima della sua morte aveva firmato un contratto con l’etichetta discografica con Lil Durk, OTF (Only The Family Entertainment) e per l’Empire Distribution.

Aveva iniziato nel 2018 con il suo primo singolo Problems e ben presto aveva avuto parecchi riscontri ma le sorti della vita non gli hanno permesso di andare avanti e salire ancora più in alto.

