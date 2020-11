Tale e Quale Show, Renato Zero irrompe in studio e lascia tutti senza parole

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show una sorpresa inaspettata ha lasciato tutti senza parole: protagonista Renato Zero

Una puntata di Tale e Quale Show che non ha visto alla guida Carlo Conti, ricoverato a causa del Covid, bensì i componenti della giuria. Giorgio Panariello, Loretta Goggi e per l’occasione anche Enrico Brignano, affiancati dall’immancabile Gabriele Cirilli hanno preso le redini dello show di Rai1. Nel corso della serata Pago e Agostino Penna sono saliti sul palco nelle vesti di Renato Zero, regalando al pubblico due imitazioni che pero’ non hanno convinto pienamente. Eppure sembra che siano state apprezzate proprio dal diretto interessato che ha deciso di sorprendere tutti e apparire all’improvviso.

Renato Zero fa una sorpresa al cast di Tale e Quale Show

Al termine delle due esibizioni irrompe sul palco il vero Renato Zero che si è reso protagonista di una simpatica scenetta affiancato dai due concorrenti. Tra i giurati del programma troviamo Giorgio Panariello, famoso proprio per la sua straordinaria imitazione dell’artista che rappresenta uno dei suoi personaggi più accurati. Lo scambio di battute tra di loro è, ovviamente, esilarante. Con un Brignano che interviene a sottolineare la differenza tra i tre “Zero” presenti sul palco e il cantante che gli dà del “mascalzone”. Proprio Renato, Pago, Agostino e Giorgio si esibiranno successivamente in una corale de “I migliori anni della nostra vita“.

L’artista ha presentato anche il suo ultimo singolo “L’amore sublime“, contenuto nella seconda raccolta di Zerosettanta, pubblicata per celebrare i suoi 70 anni. L’ultimo volume dovrebbe essere rilasciato alla fine di novembre. Ma non solo, Renato Zero ci ha tenuto a salutare il padrone di casa, Carlo Conti, e mandargli i suoi auguri più sinceri di buona guarigione.

Infine non poteva mancare un riferimento a Gigi Proietti, scomparso proprio questa settimana. “È stato fondamentale per me” -ha dichiarato- “Un maestro con una grande generosità“.

