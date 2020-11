Tiziano Ferro denuncia: “Costretto a perdere 40 chili, morivo di fame”

Tiziano Ferro denuncia e rivela dopo anni: “Costretto a perdere 40 chili”. Nel documentario “Ferro” ha raccontato un po’ di cose che sono state nascoste per tanto tempo

Tiziano Ferro ha deciso di rivelare tutte le sue verità nel documentario “Ferro” che è uscito ieri su Amazon Prime. Qui ha approfittato per rivelare un po’ di verità sulla sua storia, sulla sua carriera e tante cose che non aveva mai raccontato. Di Tiziano sappiamo che oggi ha 40 anni, che ha una carriera ricchissima alle spalle e che ha fatto tanta gavetta per arrivare dov’è ora. E, i fans più appassionati, sanno che Tiziano pesava 111 chili prima di cominciare la sua carriera, dove lo abbiamo conosciuto magrissimo e con un certo fascino. Ma come e perché ha perso tutti questi chili?

Tiziano Ferro nel documentario “Ferro” rivela: “Pesavo 111 chili e non gli andavo bene”

Nel documentario Tiziano ha deciso di rivelare tutto. “Quando ho cominciato la carriera, c’era qualcosa nell’aria, qualcosa di non detto. Qualcosa che non mi dicevano. Alla fine ho capito qual era il problema per loro, perché non si muoveva niente: ero troppo grasso. Allora ho smesso di mangiare, ho perso 40 chili e subito dopo mi hanno fatto firmare un contratto discografico” ha rivelato. “Non stavo bene, avevo poche energie perché non mangiavo. Avevo fame e mi sentivo in un corpo che non era il mio. Mi vestivo da magro e pensavo ancora da grasso”.

Un racconto molto toccante e che fa pensare: “Da lì ho cominciato a soffrire di disordini alimentari. Non mi godevo niente di quello che mi succedeva perché pensavo sempre al cibo. Avevo fame e mangiavo poco o niente per non ingrassare”.