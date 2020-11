Tommaso Zorzi, Stefano Bettarini ci prova con lui: indignazione sul web. Nella casa del Grande Fratello Vip l’ex calciatore è appena entrato e il suo comportamento sta già facendo discutere

Stefano Bettarini ieri sera è entrato nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver partecipato già alla prima edizione del programma quattro anni fa. Appena entrato si è avvicinato a Tommaso Zorzi, personaggio di punta di questa edizione, che sta riscuotendo un grandissimo successo fuori dalla casa. La sua vicinanza con Tommaso potrebbe rendergli questo percorso davvero molto facile, e sarà stato naturale per lui avvicinarsi. Appena entrato, ha chiesto al ragazzo: “ero quello che volevi?”. Questa è stata solo la prima battuta di una serie che ha indignato il web, e che sono arrivate subito dopo la fine della puntata.

Stefano Bettarini appena entrato nel Grande Fratello Vip ci prova con Tommaso Zorzi, il web: “Imbarazzante”

Dopo la puntata, Stefano ha rivolto una serie di attenzioni al giovane ragazzo che lo hanno messo evidentemente un po’ in imbarazzo. Tommaso ha risposto sempre con formalità e con il dovuto distacco di chi parla con una persona che conosce a malapena, ma non è stato facile respingere bruscamente le attenzioni dell’ex calciatore, che continuava a fare battute troppo spinte e che non andrebbero fatte ad una persona che non conosci.

