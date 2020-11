Virginia Raffaele, spettinata e sensuale toglie il fiato: è bellissima FOTO. Stiamo parlando di una delle imitatrici più famose e più talentuose del nostro Paese

Virginia Raffaele è una delle donne italiane più amate del mondo dello spettacolo. Come dimenticare la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove con le sue imitazioni ha conquistato veramente tutto il nostro Paese? Ha fatto ridere tutti per cinque sere di fila e tutti ricordano con affetto quel Festival. Virginia è romana, è nata da una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi. Si è diplomata nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e ha studiato danza classica e moderna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Virginia Raffaele toglie il fiato con l’ultimo scatto su Instagram: è bellissima

Nel 2001 Virginia, insieme a Danilo De Santis e Francesco Milani, ha dato vita al trio comico Due interi e un ridotto, con il quale ha vinto un po’ di Festival. Dopo il suo ritorno in Rai nel 2016 è stata scelta da Carlo Conti come sua co-conduttrice per il 66° Festival di Sanremo, insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Durante il Festival ha imitato Carlo Fracci, Sabrina Ferilli, Donatella Versace e Belen Rodriguez. Il video dell’imitazione di Carla Fracci raggiunse ben 1 milione di visualizzazioni su Youtube. Nell’ultima serata del Festival invece è apparsa in borghese e ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico per la meravigliosa persona che è, al di là del suo talento nelle imitazioni che l’hanno resa così tanto famosa qui in Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Nel 2019 è tornata a Sanremo come conduttrice insieme a Claudio Baglioni del Festival di Sanremo, insieme a Claudio Bisio. Per l’artista romana si tratta della seconda esperienza, dal momento che aveva già vissuto un’esperienza simile con Carlo Conti.