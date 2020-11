Anna Falchi si lascia andare dopo la grande notizia e la sua FOTO fa il giro del web

Anna Falchi condivide con i suoi followers un foto sensuale, il pareggio della Lazio con la Juventus le ha scaldato il cuore e si lascia travolgere dalla passione

Lo sanno tutti che Anna Falchi è una fan sfegatata della Lazio, la sua squadra del cuore e da sempre condivide questo grande amore con i suoi fan e in televisione. Spesso è andata a tifare la sua preferita allo stadio, indossando la sciarpa bianco celeste e tenendo alta la bandiera. Per nessun motivo al mondo rinuncia alle partite, anche oggi si è guardata il match tra Lazio e Juventus per poi condividere con i suoi follower una foto post partita.

Anna Falchi e la foto post risultato

Un pareggio che ha spiazzato tutti, tra laziali e juventini e anche la tifosa numero uno Anna Falchi. Così dopo questo risultato inaspettato, l’attrice ha pubblicato su Instagram una foto per condividere con i suoi fan la sua felicità e la sua ammirazione per i giocatori della sua squadra del cuore.

Sguardo felino, rossetto che esalta l’eleganza della donna e un vestito nero che mette in mostra le sue forme. Una mano sul cuore, quello che molti anni fa ha donato alla sua squadra.

