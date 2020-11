Barbara Pedrotti e la dolcezza in lingerie seducente di prima mattina – FOTO

Barbara Pedrotti ha svegliato i suoi ammiratori con una foto molto seducente in cui si mostra in lingerie rosa

Stamattina Barbara Pedrotti, tra le giornaliste televisive più amate dai telespettatori, ha deciso di condividere su Instagram uno scatto di prima mattina. Tutti siamo un po’ burberi appena svegli ma lei invece ha saputo regalare un momento simpatico e dolce in compagnia del suo cagnolino. Seduta su un mobile della sua cucina accavalla le gambe con sensualità e, con disinvoltura, beve il suo caffè chiedendo ai fan che progetti hanno per la giornata di oggi. Veste con un pantaloncino rosa e una maglietta dello stesso colore metre guarda con occhi innamorati uno dei due suoi cani. Poppy e Pepe sono infatti i suoi amici fedeli che le fanno compagnia quando non è in diretta televisiva per raccontare gli eventi sportivi più seguiti dai tifosi.

Barbara Pedrotti: bella e sensuale di prima mattina