Grave incidente stradale in serata: ragazzo di 16 anni perde la vita

Nella serata di ieri, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente in auto avvenuto nel centro di Limatola, in provincia di Benevento.

In un terribile incidente stradale, consumatosi nella tarda serata di ieri a Limatola, piccolo comune in provincia di Benevento, un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava a bordo di un’auto che si è schiantata contro un muretto di cemento e successivamente si è ribaltata in via San Rocco, in pieno centro. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il 16enne, deceduto per le gravi ferite riportate. Il conducente dell’auto ed un altro ragazzo che si trovava a bordo del veicolo sono rimasti feriti in maniera non grave. La dinamica della tragedia è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto.

Leggi anche —> Incidente con il parapendio: muore farmacista di 50 anni

Benevento, tragico incidente in serata: muore ragazzo di 16 anni, altri due rimangono feriti

Un morto e due feriti, questo il drammatico bilancio dell’incidente consumatosi in pieno centro a Limatola, in provincia di Benevento. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Fanpage, i tre si trovavano a bordo di un’auto, una Mini Cooper, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è prima schiantato contro un muretto di cemento e successivamente si è ribaltato su sé stesso. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un giovane di 16 anni.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente è arrivato il personale medico del 118. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per il 16enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Gli altri due ragazzi a bordo, come riporta Fanpage, sono rimasti feriti in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale ed i carabinieri del comune in provincia di Benevento che hanno proceduto agli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e stabilire le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto al conducente.

Leggi anche —> Tragedia nel padovano, schianto tra un’auto e un trattore

Al vaglio degli inquirenti vi sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza poste in zona che potrebbero contribuire nella ricostruzione dell’incidente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.