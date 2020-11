La conduttrice di “Detto Fatto” racconta un periodo difficile che ha vissuto tramite il suo profilo Instagram e si mostra in una foto accattivante.

La bella attrice e conduttrice di Rai Due pubblica uno scatto che in 4 ore riceve quasi 30 mila like. Sensuale la foto in cui si mostra Bianca ma ad attirare l’attenzione è anche la didascalia in cui racconta un periodo buio della sua vita, risalente 3 anni fa.

La foto scattata da Claudio Porcarelli la vede in una posa in cui sta chinata sul pavimento come se si stesse rialzando o fosse appena caduta a terra.

Indossa un elegante abito corto nero e i capelli sono raccolti incorniciando il suo volto sempre molto espressivo.

La Guaccero ha avuto molte soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, infatti è un’artista poliedrica che conduce, canta e recita risultando molto amata dal pubblico.

Bianca Guaccero e il suo dolore