Bologna – Napoli, è finita al Dall’Ara. Il risultato

Gli uomini di Gattuso vincono di misura sul Bologna di Mihajlovic. Dopo 23 minuti, Lozano ruba palla sulla trequarti, salta un avversario e crossa sul secondo palo dove arriva Osimhen che insacca di testa. Al 27′ Danilo entra come un tir su “El Chucky” dimenticandosi della palla e travolgendolo. Il numero 11 rimane momentaneamente fuori dal campo. Il Napoli gioca e si copre bene arrivando facilmente sotto porta. Gli emiliani arrivano pericolosamente in area con Orsolini al 39′ che però di fronte a Koulibaly perde di vista il pallone. Prima dell’intervallo capitan Insigne manca clamorosamente la rete provando un tiro a giro che non gli riesce.

Bologna-Napoli: I partenopei rischiano nel finale

All’inizio della ripresa i partenopei segnano sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Koulibaly ma il gol viene annullato per un fallo di mano in attacco di Osimhen. Lorenzo Insigne ci riprova con il solito tiro a giro su una punizione al limite dell’aria: il suo mancino termina alto sopra la traversa. A cinque minuti dalla fine del tempo regolamentare Orsolini e Palacio mancano il gol del pareggio. Al 91′ il numero 24 argentino tira sicuro ma Ospina respinge. Il Napoli soffre molto nel finale per non averla chiusa prima.

BOLOGNA-NAPOLI : IL TABELLINO DEL MATCH

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disp: Da Costa, Ravaglia, Paz, Arnofoli, Calabresi, Khailoti, Baldursson, Kingsley, Svanberg, Ruffo Luci, Rabbi, Pagliuca, Vignato. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. A disp: Meret, Contini, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Ghoulam, Rrahmani, Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka, Petagna. All. Gattuso

Arbitro: Pasqua

Marcatori: Osimhen (N)

Ammoniti: Dominguez (B), Danilo (B) Schouten (B)

