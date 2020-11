Caterina Balivo sensuale e bella in mezzo alla natura, con in mano tanto gusto – FOTO

Caterina Balivo ha condiviso uno scatto sui social in cui si mostra bella e sensuale in mezzo a tanto verde e con in mano una sorpresa gustosa

Visualizza questo post su Instagram Tutto è cambiato preserviamo ciò che ci resta. #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 6 Nov 2020 alle ore 12:42 PST

La ex conduttrice di ‘Vieni da me‘ appare sensualissima in una foto postata sui social network. Caterina Balivo si trova in Piemonte, precisamente ad Alba e sta per ripetere l’esperienza dell’anno scorso come battitrice dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco, il cui ricavato andrà in beneficienza. La ex modella è vestita per l’occasione con una toga nera così come si vede nella foto che ha pubblicato su Instagram. Il sorriso e gli occhi sono radiosi, del resto tutti i fan e gli ammiratori sono abituati a vederla così raggiante durante le puntate del programma di Rai Uno ‘Vieni via da me’, che la Balivo ha condotto per ben 350 puntate prima di dell’annuncio dello scorso maggio di dedicarsi ai suoi affetti privati e ad altre esperienze professionali. Caterina Balivo ha due figli (Guido Albero e Cora) avuti da suo marito Guido Maria Brera. I due sono sposati da sei anni.

Caterina Balivo vestita elegantemente per battere l’asta benefica