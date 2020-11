Cecilia Rodriguez, bellissima col suo outfit autunnale: toglie il fiato FOTO. La sorella di Belen Rodriguez ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Cecilia Rodriguez è una delle donne più amate del mondo del web. Conosciuta per essere la sorella minore di Belen Rodriguez, negli ultimi anni si è fatta sempre più strada da sola sulle sue gambe, con la sua bellezza che toglie il fiato e che non ha nulla da invidiare. La popolarità è arrivata sicuramente quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip: all’epoca Cecilia era in una relazione con Francesco Monte da ben quattro anni, i due facevano progetti di vita importanti e nessuno si aspettava che, proprio in quell’occasione, la loro storia potesse finire.

Cecilia Rodriguez incanta tutti con il suo scatto in mezzo alla natura: è meravigliosa

Nella casa Cecilia ha conosciuto Ignazio Moser. All’inizio il figlio del ciclista era attratto da Ivana, che una volta uscita dalla casa si è fidanzata con Luca Onestini, poi col passare delle settimane si è avvicinato sempre di più alla bella Cecilia. Lei cominciò ad essere molto confusa sui suoi sentimenti e Francesco Monte se ne rese conto, così decise di entrare nella casa per un confronto. I due si lasciarono sotto l’occhio attento delle telecamere, e dopo pochi giorni Cecilia si sentì libera di cominciare una storia con Ignazio.

Di recente i due hanno attraversato una crisi, ma in questi anni sono stati inseparabili e hanno dimostrato che n’è valsa la pena giocarsi tutto, perché la loro non è stata di certo un’avventura. Tra di loro è nato un amore importante che li accompagna ancora oggi.