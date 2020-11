Claudia Dionigi bellissima nell’ultimo scatto sul letto: il maglione corto lascia scoperte le favolose gambe. Una dea!

È una giornata di sole a Milano, come ci fa sapere Claudia Dionigi attraverso l’ultimo scatto pubblicato su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, bella e sensuale come sempre, sceglie però di godersi il relax di casa sua. Seduta nel suo letto, Lady Cobra si mostra in un outfit casalingo ma bollente: il maglione beige le va corto, lasciandole scoperte le lunghe ed affusolate gambe.

I followers non possono che apprezzare quest’immagine: “Sei così bella e semplice che riesci sempre a migliorare ogni cosa” – le dichiara un utente.

LEGGI ANCHE> Mercedesz Henger e il racconto della sua prima volta

Claudia e Lorenzo: prima e dopo Uomini e Donne

Il percorso di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi ha tenuto incollati alla televisione milioni di spettatori. Protagonisti dell’edizione 2018/2019 di Uomini e Donne, i due si sono scelti all’interno del noto programma, per poi non lasciarsi più. Claudia, romana DOC, è riuscita a conquistare il cuore del “Cobra” e ad averlo tutto per sé.

Nel corso della trasmissione, Lorenzo aveva mostrato la sua propensione per due ragazze in particolare: le corteggiatrici Claudia e Giulia Cavaglia. Proprio quest’ultima è stata di recente al centro del gossip, per via della storia d’amore con Francesco Sole. Dopo aver trascorso i due famosi giorni “in villa”, la scelta del Riccardi è avvenuta all’interno di un castello, come in una favola.

E la protagonista della favola è stata proprio lei: la bella Claudia Dionigi.

Visualizza questo post su Instagram Loving Sunday❤️ @lorenzo.riccardi17 #thecobras #loveyou Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi) in data: 1 Nov 2020 alle ore 4:39 PST

Claudia, dopo aver concluso il proprio percorso a Uomini e Donne, ha intrapreso una carriera come influencer, dato l’elevatissimo numero di followers che, fin dai tempi del trono, la preferivano a Giulia. Attualmente, la coppia sta attraversando un periodo meraviglioso: complici ed affiatati come il primo giorno, i due convivono da diversi mesi, e regalano ai fan che li seguono scene esilaranti della loro quotidianità.

LEGGI ANCHE> Claudia Dionigi, se il “buongiorno” si vede dal mattino per lei sarà divino FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.