Dayane Mello, outing forzato a Francesco Oppini? Polemica sul web dopo quello che è successo ieri sera. Le insinuazioni della modella fanno infuriare i telespettatori

Polemica sul web dopo quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip. Dayane Mello ha insinuato, mentre parlava con Francesco Oppini, che uscirà dalla casa con dei dubbi sulla sessualità. Francesco si è arrabbiato, considerati anche i precedenti diverbi che ci sono stati con la modella e i due hanno litigato. A questo punto il web si è diviso: c’è chi ha dato ragione a lui e chi ha dato ragione a lei, ma il parere di tanti è categorico. L’outing forzato è qualcosa che non va bene in nessun caso, come settimane fa non è andato bene per Massimiliano Morra.

Francesco Oppini al Grande Fratello Vip messo con le spalle al muro da Dayane Mello, il web la attacca: “La sessualità altrui non è affar nostro!”

Sono in tanti che stanno cercando di far arrivare un messaggio importante: “Non si parla della sessualità altrui, come non andava bene per Massimiliano Morra, non va bene neanche per Francesco Oppini che tanto odiate. Può essersi arrabbiato per i motivi più vari, non sono cose che vi riguardano. La sessualità altrui non è affar nostro, e non sono cose di cui si può parlare in televisione in questo modo. Dayane ha sbagliato”. La Mello, infatti, ha stuzzicato Francesco quando lui ha risposto: “Preferisco non rispondere”. Ha rincarato la dose dicendogli: “Se non ti piacciono gli uomini, me lo devi dire”.

Il modo in cui ha messo con le spalle al muro il concorrente non è piaciuto al pubblico. E voi? Cosa ne pensate?