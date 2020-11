Elisabetta Gregoraci, bomba su Briatore nella casa: “Sono ancora sua”

Elisabetta Gregoraci, bomba su Flavio Briatore nella casa: “Sono ancora sua”. Al Grande Fratello Vip la conduttrice si è confidata un po’ con Giulia Salemi dopo alcune domande

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. Nella casa si è molto avvicinata a Pierpaolo Pretelli, ma per varie ragioni ha sempre sottolineato di non poter andare oltre con lui. Un po’ perché pare che abbia una relazione fuori dalla casa, e i continui aerei che continuano ad arrivarle da un uomo misterioso ne sono la prova. E un po’ perché, parlando con Pierpaolo una notte, pare essere uscito fuori qualcosa che già in molti avevano capito: un contratto prematrimoniale con Flavio Briatore che le impedisce di frequentare pubblicamente uomini per diversi anni dopo il divorzio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Elisabetta Gregoraci rivela del contratto al Grande Fratello Vip: “Non ne posso parlare, ma…”

Oggi Elisabetta era in giardino a prendere il sole con Giulia Salemi e l’influencer le ha fatto un po’ di domande sulla sua vita privata. “Dove vivi? Vivi a Montecarlo? Quanti anni avevi quando ti sei sposata con Briatore? Dopo quanti anni avete deciso di lasciarvi? Ti ha lasciata lui o lo hai lasciato tu?”. E così via. Poi la domanda da 100 milioni di dollari: “Ma tu sei libera di frequentare altri uomini?”. La sua risposta non ha lasciato dubbi: “Non ne posso parlare. Diciamo che sono ancora sua”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Sembra praticamente oramai confermata la famosa voce del contratto sul loro matrimonio. Elisabetta sarebbe ovviamente libera di poter frequentare chi vuole ma non pubblicamente, dunque senza foto sui giornali e senza poterlo dire in giro, in particolar modo in televisione.