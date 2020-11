Era una bambina deliziosa. Adesso è una cantante famosissima. Chi é

La bambina deliziosa che vedete nella foto è una delle cantanti italiane più famose in assoluto. Grande successo e una strepitosa carriera

La bambina nella foto è davvero deliziosa. Capelli lunghi chiari, occhi grandi e vispi e davanti a sè un futuro strepitoso. Si tratta infatti di una delle cantanti più celebri del panorama musicale italiano che, nonostante la giovane età, ha già una carriera incredibile alle spalle.

Ha festeggiato da poco i primi 10 anni sulla cresta dell’onda. Deve il suo successo alla vittoria di un famoso talent show: Amici di Maria De Filippi. Nata a Firenze ma originaria di Lecce, è stata al centro delle cronache rosa per tanto tempo. Ex di Stefano De Martino e Marco Bocci, sembrerebbe che adesso faccia coppia fissa con Nikolai Danielsen, un modello norvegese di grande fascino.

Avete capito di chi stiamo parlando? Vi diamo un altro indizio. Grande esempio di resilienza, non ha mai nascosto di essere stata colpita da un tumore all’utero che l’ha portata a subire diversi interventi chirurgici. Ha festeggiato la guarigione da poco tempo ed è diventata portavoce di una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori tra i giovani.

Ormai dovreste aver capito che si tratti di Emma Marrone. La cantante ha un pubblico vastissimo che la segue con partecipazione e passione. Conta quasi 5 milioni di follower solo su Instagram. E’ salita sul palco più famoso d’Italia, quello del Festival di Sanremo, per ben due volte: nel 2011, in coppia con i Modà, arrivando in seconda posizione con il brano Arriverà. Nel 2012 vince con il brano Non è l’inferno. Nel 2014 rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città.

A causa della pandemia da Coronavirus ha donuto annullare il suo tour previsto per il 2020 e rinviarlo all’anno successivo. Per la Croce Rossa Italiana, ha partecipato al singolo corale Ma il cielo è sempre più blu, rilasciato lo scorso maggio.

A ottobre 2020 è uscito Note di viaggio – Capitolo 2: non vi succederà niente, album tributo a Francesco Guccini. Emma Marrone reinterpreta Autunno insieme a Roberto Vecchioni, apprezzata molto dallo stesso Guccini.

Attualmente è uno dei giudici della popolarissima trasmissione musicale X Factor, capitanando la categoria degli Under Uomini.

