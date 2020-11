Un figlio morto a 20 anni per il grande attore: “Ti stravolge la vita”

Giancarlo Giannini si rivela a Io Donna e in un’intervista confessa il suo dolore: “Perdere un figlio ti stravolge la vita”, la sofferenza non finirà mai

Giancarlo Giannini, grande attore di fama internazionale, molto tempo fa è stato travolto da un dolore enorme e ancora oggi non riesce a dimenticare quel giorno…come cancellare il ricordo di un figlio? In un’intervista rilasciata a Io Donna ha raccontato il malessere che si porta dietro ormai da più di trent’anni: “Quando muore un figlio la vita cambia completamente”.

Figlio morto, cosa è successo a Giancarlo Giannini?

L’attore, ospite nella puntata dell’8 novembre nel salotto di Zia Mara, si è lasciato andare ed ha raccontato alla giornalista di Io Donna il suo dramma e tutto quello che ha vissuto dopo. Giannini ha perso il figlio nel 1987 a causa di un’aneurisma e da quel giorno si porta dentro un dolore nascosto per anni. “Per molti la morte di un figlio – ha affermato – mette in discussione l’esistenza stessa di Dio. Ti chiedi: perché lui e non me? -rivela – Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. Ero altrettanto disperato, ma cercavo di confortarli dicendo: ‘Guardate, ora lui sta meglio di noi'”.

“Quando muore un figlio la vita cambia completamente: diventi diverso, spesso affronti le cose con più ferocia. – ha poi ammesso – Ma, se uno ha fede, riesce ad andare avanti, ad accettare che così è la vita”.

