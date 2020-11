Gabriella Golia: “Silvio Berlusconi ci provò per due anni…”

La storica annunciatrice di Italia 1 racconta come Silvio Berlusconi riuscì a convincerla a lavorare per lui nelle reti Mediaset e cosa fece dopo.

Gabriella Golia, oggi 61enne, conduce un programma di economia sul canale telematico Business24 e in un’intervista racconta di quando era una pupilla di Silvio Berlusconi, fin dal periodo in cui era il volto di Antenna Nord.

“Cominciò a chiamarmi personalmente, mi teneva un’ora e mezza al telefono perché voleva che andassi a lavorare per lui. Io però mi affeziono tanto alle persone e al posto in cui lavoro, soprattutto se vengo trattata bene. Berlusconi ci provò per due anni a farmi andare a lavorare per lui, mi fece vedere i primi ascolti auditel di Canale 58/Tele Milano che poi diventò Canale 5, mi fece vedere le prime cose che faceva in tv da loro Eleonora Brigliadori. Quando poi comprò Italia Uno nacque la sua famosa frase, detta da lui più volte ‘Visto che la Golia non accettava di venire da noi, ho comprato Italia Uno'”.

Gabriella Golia e la sua decisione

A tal punto Gabriella Golia si convinse riguardo le avances di Silvio Berlusconi e accettò l’impiego che le propose. Divenne un volto Mediaset attraverso il suo ruolo di annunciatrice di Italia 1. E ancora oggi ricorda piacevolmente il lavoro svolto in quegli anni nella famiglia Mediaset. “Negli anni in cui lavorai per Berlusconi, era una presenza costante negli studi, aveva spesso bastoni tra le ruote perché i canali non erano ancora ‘regolarizzati’ politicamente, Berlusconi però ci informava su come potevamo aiutare la rete, c’era una bella sinergia e qualsiasi problema con lui lo risolvevi”.

Gabriella Golia conclude con un pensiero riguardo la tv di oggi: “Non mi piace la televisione urlata, la televisione basata sul nulla. Dei cavoli degli altri non ce ne frega niente! Erano cosi belli gli spettacoli di un tempo”, e aggiunge, “Io non amo i reality. L’unico che farei e che avrei fatto anni fa ma che tanto non mi propongono è Ballando con le stelle. Credo che mi ritengano troppo Mediaset. Ho incontrato anche Milly Carlucci ma alla fine non se n’è fatto nulla”.

