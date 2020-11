Buone notizie per Giorgia Rossi, la giornalista ringrazia i fan con un post

Giorgia Rossi torna a lavoro. La giornalista ha appena dato una notizia fantastica sulla sua salute e condivide con i fan un post di ringraziamento

Giorgia Rossi, volto noto del giornalismo di Mediaset, può tornare finalmente a lavorare e questa sera è di nuovo in pista con Pressing su Italia 1. Per un periodo si è dovuta fermare e rimanere a casa a causa della sua positività al covid ma adesso si è finalmente negativizzata e non vede l’ora di salutare il pubblico che la segue da casa. Non solo lei, ma molti vip sono a casa poiché contagiati, Gerry Scotti, Alessandro Cattelan, Carlo Conti e tanti altri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Claudia Dionigi infiamma il letto: maglione cortissimo, slip forse assente – FOTO

Giorgia Rossi e il suo post per i fan

Il pubblico, i fan le sono stati vicino in un momento così difficile per lei. In questo momento delicato, un messaggio o una parola può fare la differenza. Così festeggiando la sua negatività, Giorgia Rossi non si è certo dimenticata di ringraziare chi l’ha supportato in questo periodo difficile.

“Finalmente negativa, grazie a tutti” scrive su Instagram. Con un tubino nero, che le dà un tocco di sensualità, si mostra ai fan che la adorano e ammirano per il suo lavoro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giusy Baracco: il furto della sedia a rotelle alla campionessa

Visualizza questo post su Instagram Ieri #Pressingseriea 🖤 #sportmediaset #mediaset #italia1 Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 26 Ott 2020 alle ore 2:59 PDT

Il nero è forse il suo colore preferito? Sembrerebbe di sì e le sta d’incanto. Il pubblico non vede l’ora di trovarla questa sera a Pressing…lei è già pronta!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter