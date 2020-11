Joe Biden Presidente: la gioia dell’attrice Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence incontenibile di fronte alla vittoria di Joe Biden: l’attrice esce di casa in pigiama, gridando a squarciagola

Finalmente, dopo 4 giorni di attesa, è stato proclamato il nuovo Presidente degli Stati Uniti: si tratta di Joe Biden, il candidato democratico. Una volta dichiarati i risultati delle elezioni, tutto il mondo ha esultato per la sconfitta di Trump: sostenitori e cittadini americani sono scesi in strada per celebrare questa memorabile vittoria.

Incontenibile anche l’attrice Jennifer Lawrence, che, uscita dalla propria abitazione di Boston in pigiama, ha iniziato a correre per il marciapiede gridando a squarciagola.

Jennifer Lawrence incontenibile: esulta per la vittoria di Biden

Una maratona che ha tenuto incollati al televisore milioni di spettatori in tutto il mondo: la battaglia fra Joe Biden e Donald Trump. Un duello senza esclusione di colpi per aggiudicarsi il titolo di 46° Presidente degli Stati Uniti d’America. Alla fine, dopo 4 giorni trascorsi in un clima di tensione e attesa, il responso è stato annunciato: Joe Biden è il prescelto dai cittadini americani.

A decretarne la vittoria, il conteggio dei voti nello Stato di Pennsylvania: dopo che quest’ultima ha visto trionfare il candidato democratico, le persone si sono riversate nelle piazze per festeggiare. Strade e vie percorse da canti di gioia e da grida di esultanza, persone che correvano da una parte e dall’altra per celebrare la sconfitta di Trump.

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh — Jennifer Lawrence – Represent.Us (@JLawrence_RepUs) November 7, 2020

Fra coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti, anche l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence. Dopo che i media americani hanno rilasciato la notizia, neanche la star di Hollywood è riuscita a contenere la propria gioia: uscita dalla propria abitazione di Boston, si è unita alla folla esultante.

Nel video postato su Twitter ed Instagram, si nota una Jennifer incontenibile, che si precipita nella strada adiacente la propria abitazione. In pigiama, con scarpe da tennis ed una mascherina leopardata, l’attrice appare essere il ritratto della felicità. Dopo aver corso sul marciapiede, improvvisa un ballo sfrenato di fronte alle auto che passavano.

In poco tempo, il video ha raggiunto milioni di visualizzazioni.

