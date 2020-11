E’ un momento davvero di grande tensione per un concorrente de La Pupa e Il Secchione, caduto di nuovi nel tunnel della malattia

Uno dei reality show più seguiti in ambito Mediaset oggi “stringe i denti” per uno dei concorrenti dell’ultima edizione. Parliamo de La Pupa e Il Secchione, che ha riaperto il sipario al pubblico telespettatore che tanto l’ha amato.

Le sei puntate andate in onda a partire dall’inizio del nuovo decennio sono apparse molto avvincenti ed emozionanti. Sembrava di tornare quasi ai vecchi tempi, quando i vari Monti e Francesca Cipriani facevano innamorare tutti con le loro ironie. L’ultima edizione ha subìto un gigantesco numero di ascolti che hanno rilanciato le ambizioni e alimentato possibilità, di girare una terza edizione.

I tempi sono ancora prematuri, ma nel frattempo andiamo a scoprire gli aspetti particolari di alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione

“La Pupa e Il Secchione”, il dramma inaspettato

Nella lista dei concorrenti del programma andato in onda all’inizio de 2020 su Italia 1, La Pupa e Il Secchione non può sfuggire un aspetto delicato da parte di uno dei concorrenti, protagonisti del reality.

Si tratta di una delle partecipanti, conosciute e amate dal pubblico per la sua estrema semplicità e la dolcezza che contraddistingue il suo animo. La notizia dell’ultima ora è il dramma che ha colpito Marina Evangelista, la modella e attrice calabrese con precedenti nella scuderia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in “Ciao Darwin”.

Alle peculiarità attitudinali descritte si va ad aggiungere anche la bellezza spaziale, grazie alla quale è riuscita a fare molta strada. Anche il profilo Instagram di Marina ha subìto una crescita esponenziale nelle ultime ore. Questa volta non per il fascino esteriore che la contraddistingue, bensì per un dramma, nel quale è sfortunatamente ricaduta.

Marina Evangelista ha affermato di essersi da poco sottoposta alla radioterapia, in seguito ad un nuovo triste ricovero. L’ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e Il Secchione ha annunciato di avere un tumore alla tiroide, con la presenza di più “focolai” di metastasi per il corpo.

Una notizia davvero sconvolgente, alla quale hanno dimostrato vicinanza chiunque tra i suoi fans, mentre lei ha già fatto sapere che affronterà la malattia con il solito sorriso sulle labbra

