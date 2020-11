Luciana Littizzetto: l’incresciosa figura sui social su Stefano D’Orazio

Nascosta in fretta la condivisione sul profilo della Littizzetto in cui confonde il nome del memorabile batterista dei Pooh Stefano D’Orazio.

Si era immancabilmente confusa la comica torinese e conduttrice televisiva, Luciana Littizzetto, nel postare sui suoi social network il proprio pensiero sulla scomparsa di Stefano D’Orazio. Aveva scambiato il nome del batterista con un altro membro dell’amata band. Il nome digitato erroneamente sulla testiera di Luciana infatti risultava essere quello di Dodi Battaglia, la “chitarra” dei Pooh.

Potrebbe interessarti anche —>>> ALFONSO SIGNORINI FUORI DAL GRANDE FRATELLO, DECISIONE INASPETTATA

Stefano D’Orazio: In ricordo del meraviglioso batterista

In seguito all’inopportuna figuraccia altre parole sono giunte a sovrastare la precedente gaffe della Littizzetto. Anche l’amico Red Canzian, cantante dei Pooh, ha recentemente confessato il suo dolore in memoria di Stefano. Durante il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1 si è pronunciato sulla scomparsa del meraviglioso batterista con questa parole: “Era fantastico proprio per il suo modo leggero di interpretare la vita, nonostante il suo essere un professionista molto serio e sempre onesto.“

Leggi anche —>>> Morgan: le accuse di oscenità rivolte dall’ex compagna

Che dire, per questa volta la cabarettista ha sbagliato il suo show. Per fortuna ha avuto modo di accorgersi tempestivamente dell’errore e di correggere subito la svista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter