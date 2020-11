Maestra di eleganza, Ludovica Bizzaglia incanta il suo pubblico con un nudo artistico che la ritrae come una moderna Venere di Botticelli.

Classe 1996, Ludovica Bizzaglia è tra le attrici ed influencer apprezzate del momento. Solare e genuina, condivide ogni giorno meravigliosi scatti delle sue attività quotidiane e dei numerosi shooting fotografici a cui prende parte. Di recente ha anche utilizzato i social per sensibilizzare i suoi followers riguardo ad una malattia della pelle che da anni le sta rendendo la vita impossibile. Il suo racconto ha avuto un grande riscontro e ha spinto molte persone ad aprirsi a loro volta sui social riguardo a problemi di questo genere.

Il suo racconto ha avuto un grande riscontro e ha spinto molte persone ad aprirsi a loro volta sui social riguardo a problemi di questo genere.

Ludovica Bizzaglia, il nudo artistico circondata dai fiori