Mercedesz Henger, il fondoschiena mostrato su Tik Tok blocca il web – VIDEO

Mercedesz Henger è un panorama mozzafiato a cielo aperto su Tik Tok, con un fondoschiena da urlo a far da padrone

Una sceneggiatura da capogiro tiene “incollati” i follower di Mercedesz Henger davanti al teleschermo dei social network. La modella è sempre più scatenata sul web, quando si esibisce con quel fisico afrodisiaco, “baciato” dall’ascesa intrecciata, in terra, di Venere e Afrodite.

La web influencer, tra le più cliccate e “spietate” si sa ha un debole dichiarato per il padre, che ha sempre scommesso in maniera vincente e propositiva su di lei. A differenza invece di quel che pensa la madre, tutt’altro che l’orgoglio di famiglia. Sul suo conto sono frequenti i continui litigi tra Eva e Mercedesz che ormai non se le mandano più a dire, quando c’è di mezzo il fidanzato, secondo Eva, l’errore più grande di vita che la figlia avesse potuto commettere.

Nonostante il batti e ribatti, Mercedesz ha più volte contrastato la considerazione dell’attrice. Soprattutto in pubblico, nei più grandi salotti di “pettegolezzo”, dove la stellina destinata ad elevare il grado di popolarità si trova più a suo agio a respingere le accuse della madre

Mercedesz Henger, la performance “bollente” sotto il sole

La figlia della più nota attrice di pellicole cinematografiche passate alla storia, Mercedesz Henger ha nuovamente aizzato la piazza al grido d’amore. Il tutto si è svolto in un contesto vacanziero, in un ambiente prettamente estivo.

La modella con 748 mila follower al seguito su Instagram ha incantato tutti, mettendo in evidenza la parte migliore di sè. Parliamo senz’altro di un aspetto fisico afrodisiaco, ormai una sentenza negli scatti quotidiani.

Il video che sta letteralmente facendo impazzire i follower è stato girato su Tik Tok, ma ha avuto un’ottima affluenza di visitatori anche su Instagram, con oltre 30 mila likes al seguito. Mercedesz ha fatto di tutto per attirare l’attenzione dei follower e dei protagonisti del montaggio video, immobili ad ammirare una bellezza di assoluto valore.

In risalto una Mercedesz in perizoma e con in evidenza un fondoschiena da urlo, “baciato” dai raggi solari, che provoca un blackout totale sul web. Insomma l’estate appena trascorsa è già annoverata tra i momenti nostalgici di Mercedesz. E voi invece come considerate l’uscita “illegale” in pubblico di Henger Junior? Come avete trascorso queste vacanze?

