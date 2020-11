Morgan: le accuse di oscenità rivolte dall’ex compagna

Jessica Mazzoli, mamma della loro figlia Lara, interviene duramente sulle “vergognose” richieste da parte del cantante.

Nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni il cantautore e musicista italiano Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, per le accuse da parte della sua ventinovenne ex compagna Jessica Mazzoli. L’attrice di origine sarde ha dichiarato alla stampa di come Morgan avesse in passato osato farle delle richieste oscene. La proposta del cantante, secondo la sua opinione dei fatti, era quella di chiedere alla donna delle foto di nudo in cambio di denaro. Le accuse verterebbero sulla richiesta ossessiva di Morgan per avere delle immagini hot ritraenti nello specifico il suo seno.

Morgan e gli osceni messaggi a Jessica

Le ipotetiche domande sarebbero state poste a Jessica tramite alcuni messaggi telefonici del celebre cantante. Sembrerebbe, inoltre, che nonostante la recente denuncia e la pesante portata di tali dichiarazioni alla stampa, l’ex compagna abbia ad ogni modo acconsentito alla proposta. La motivazione data dalla Mazzoli verterebbe su delle possibili minacce attuate nei suoi confronti da parte dell’artista. Le intimidazioni riguarderebbero la decisione o meno di proseguire il mantenimento economico della loro figlia Lara.

Ad intervenire tramite il suo profilo social sulla questione è stato anche il nuovo fidanzato della cantante. Diablo Baby ha confermato la versione di Jessica. Intimidendo il cantante tramite una sua stories affinché cessi di sollevare richieste così assurde.

