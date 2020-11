La vita di Christian è stata stroncata a 48 anni per un’emorragia cerebrale. Le cause della sua morte sono avvolte nel mistero.

Si è spento all’età di 48 anni Christian Trevisan, funzionario di banca presso la direzione centrale della Banca Intesa San Paolo a Vicenza, vicepresidente della squadra di calcio locale ed ex assessore del comune di Saletto.

Aveva ricoperto l’incarico di assessore alle Attività Produttive nel comune di Saletto, dal 2009 al guidato dal sindaco in carica, Daniele Mocellin.

LEGGI ANCHE –> STEFANO D’ORAZIO, QUANDO E DOVE SI TERRANNO I FUNERALI

I famigliari lo ricordano come un uomo ironico, sempre con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta, infatti lo salutano dicendo: «Sembra il tuo ennesimo scherzo». Perché non possono credere che la sua vita sia stata stroncata così, improvvisamente.

Morte improvvisa e inaspettata

La scorsa domenica Christian ha dichiarato di non sentirsi bene e avendo qualche linea di febbre e una reazione cutanea, è stato accompagnato in ospedale per un controllo generale. Successivamente è stato ricoverato prima a Schiavona e poi all’ospedale di Piove di Sacco dove sono stati effettuati diversi esami.

Tra cui anche il tampone per il Covid, al quale è risultato negativo.

Sembrava stesse bene nella giornata di giovedì quando in realtà la situazione, dopo poche ore, è precipitata e il giorno seguente è stato colpito da un’emorragia cerebrale che ha stroncato definitivamente la sua vita.

Non si riescono a capire le cause delle piastrine così basse nel suo sangue. E i famigliari e tutta la comunità che lo amava, non riescono a darsi una spiegazione a questa tragica morte.

LEGGI ANCHE –> Un figlio morto a 20 anni per il grande attore: “Ti stravolge la vita”

I funerali si terranno martedì 11 novembre nella chiesa di Saletto.

Christian lascia la moglie Glenda e due figli Riccardo e Filippo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter