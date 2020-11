Paola Saulino, sotto la doccia senza veli. I follower non si trattengono – FOTO

La moderatrice del “Pompa Tour”, Paola Saulino ha battezzato l’ennesima foto di Instagram con la sua “letale” sensualità

Ancora una volta sotto il segno della sensualità c’è Paola Saulino, l’autrice e moderatrice del “Pompa Tour” che ha lanciato le sue ambizioni in pompa di magna, diventando così, celeberrima sul web.

Il talento del senza veli è ormai per lei, un sentenza senza minimo pudore che contribuisce a rendere accattivante l’atmosfera. Quelle pose sexy calendaristiche, impregnate di fango fanno ancora discutere, nonostante il suo atteggiamento schietto e trasparente a differenza della maggiore concorrenza.

La web influencer, tra le più cliccate e desiderate del web ha un seguito “pazzesco”, grazie alle dimostrazioni di donna “tuttofare”, con quella solita malizia che la contraddistingue. Ultimamente si è specializzata anche sul tema “calcio”, dove rende onore alla bravura dei calciatori e alle presunte qualità nascoste, in base al loro atteggiamento in campo

In una delle ultime uscite “fuori giri” aveva dichiarato di essere disposta a trascorrere un nuovo eventuale lockdown, in compagnia di chi l’avrebbe coperta di oro. Naturalmente in cambio di sesso: si accettano proposte a riguardo

Paola Saulino, prestazione incandescente che non lascia spazio all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Una donna italiana con un corpo brasiliano 😍 Un post condiviso da Paola Saulino (@paolasaulinobr) in data: 15 Apr 2019 alle ore 4:00 PDT

I follower della web influencer più attraente e accattivante del web non riescono a trattenere il fiato, ogniqualvolta Paola Saulino decide di inventarsi una “prodezza” in “barba” alla sensualità.

Dopo aver fatto parlare di sè e aver zittito tutti, grazie al suo atteggiamento placato, a differenza di quanto sembra si è nuovamente resa protagonista di una performance da urlo “strozzato” in gola. Il tema che tiene banco la foto su Instagram è ancora una volta un senza veli “fuori dal comune”.

Paola Saulino decide di violare volontariamente la sua privacy ed esibirsi in un nudo frontale sotto la doccia, davvero spettacolare. Da sottolineare la bellezza stratosferica, nonchè la perfezione di un fisico perfetto, ai limiti della libidine, mentre la web influencer copre in segno di sorprendente riguardo la sua conosciutissima intimità.

Visualizza questo post su Instagram Posso darti una grande abbraccio bagnato ? 🤗 Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina) in data: 7 Nov 2020 alle ore 8:30 PST

Così l’autrice del Pompa Tour, per la quale è divenuta famosa ha “stregato” i fans con l’ennesima proposta “allettante”

