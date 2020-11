La bella Rocío si fa fotografare in un attimo fugace in cui solleva lo sguardo dalla rivista, intenta in una lettura e gli occhi sono tutti puntati sullo spacco profondo della sua gonna.

La compagna di Raul Bova posta spesso scatti di vita quotidiana, non esagera con le pose sexy ma mostra comunque tutta la sua bellezza nelle foto che pubblica.

Foto di una bellezza di altri tempi, semplice ma nello stesso tempo seduttiva, provocante ma attraverso la sua ineguagliabile eleganza.

Mamma di due bambine, Luna e Alma di 5 e 2 anni, è strettamente legata alla famiglia che si è creata con l’attore romano che ha conosciuto sul set di Immaturi.

LEGGI ANCHE –> BESTEMMIA AL GRANDE FRATELLO VIP: ARRIVA LA SQUALIFICA VIDEO

Madrileña di nascita, conquista il pubblico spagnolo già nel 2006 quando prende parte come ballerina nel tour di Julio Iglesias e successivamente sul piccolo schermo partecipa come insegnante nella versione spagnola di Ballando con le Stelle.

È nel 2009 che viene conosciuta anche come attrice sul canale Telecinco.

Alterna la sua carriera di attrice e ballerina a quella di modella e posa su note riviste internazionali come Vogue o Vanity Fair.

Nel 2012 viene chiamata anche a condurre programmi sulla rete ammiraglia spagnola fino ad approdare in Italia dove conquista anche il nostro Bel Paese.

Non solo attrice ma anche conduttrice del Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti. Successivamente si dedica al teatro.

Donna di una bellezza unica e di grande talento, artista poliedrica che sicuramente merita il successo che sta ottenendo.

Uno spacco vertiginoso