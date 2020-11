Roma: un esercente tenta di aggirare il Dpcm aprendo nei week end

Un negoziante di Roma tenta di ovviare alle restrizione imposte dal nuovo Dpcm: scoperto e multato

Accade a Roma: un esercente cinquantaseienne, peraltro già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di aggirare le restrizioni imposte dal nuovo Dpcm. L’attività del negoziante, all’interno del centro commerciale Le Torri di via Amico Aspertini, in zona Tor Bella Monaca, aveva subito un arresto nei giorni festivi e prefestivi, come tutti gli altri negozi, nel rispetto delle misure imposte dal Governo.

L’uomo, tuttavia, pur mostrando l’entrata principale chiusa, aveva trovato il modo di far entrare comunque i clienti nel proprio negozio; attraverso il garage del centro commerciale le persone potevano accedere nel negozio attraverso la porta d’emergenza, posta nel retro della struttura.

Un tentativo di mantenere attiva la sua attività, nonostante la chiusura di tutti gli altri negozi presenti nel centro commerciale, che però è stato presto interrotto grazie alle verifiche effettuate dalle forze dell’ordine.

