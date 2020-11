Sabrina Salerno è una pantera nera tutta di pelle: Eros alle stelle – FOTO

Sabrina Salerno è come sempre spettacolare: la cantante ha condiviso l’ennesimo scatto superlativo sui social.

Sabrina Salerno continua ad essere inarrestabile sui social network: poco fa la cantante ha condiviso su Instagram l’ennesimo scatto favoloso in cui ha messo in mostra tutto il suo fascino e la sua vitalità. La nativa di Genova ama deliziare il suo seguito con fotografie sbalorditive in cui sfodera le sue curve da capogiro.

La Salerno, poco fa, ha condiviso una foto bellissima: la 52enne è in splendida forma e fa impazzire tutti con il suo look da pantera nera. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Sabrina Salerno mostruosa, eros alle stelle