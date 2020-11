Scozia, basta schiaffi ai figli per legge

La Scozia archivia le punizioni fisiche ai figli perché “causano più danni che benefici”. Il Parlamento scozzese ha introdotto una nuova legge

Da ieri in Scozia i genitori non possono schiaffeggiare i propri figli per legge. Il Parlamento scozzese ha introdotto una nuova legge che punisce severamente un genitore o un educatore che colpisce fisicamente un bambino. Il Galles dovrebbe seguire l’esempio scozzese, introducendo norme simili nel 2022.

Un portavoce del governo scozzese ha detto “che tutte le forme di punizione corporale nei confronti dei bambini saranno illegali in Scozia, e che i bambini avranno la stessa tutela degli adulti rispetto alle aggressioni“. I ricercatori Usa hanno esaminato oltre 50 anni di ricerche che hanno coinvolto più di 160mila bambini, concludendo che schiaffeggiare i bambini in realtà causa più danni che benefici.

Scozia, vietati schiaffi, i manrovesci e le pacche sul sedere

Il cambiamento nella legge si applica agli atti di punizione fisica o di disciplinamento fisico – schiaffi, i manrovesci e le pacche sul sedere – inflitti dopo il 7 novembre 2020. Fino a ieri nel Paese esisteva la “difesa del castigo ragionevole” per giustificare le punizioni inflitte ai figli.

La ministra dell’Infanzia Maree Todd ha detto di essere “lieta che la Scozia sia diventata la prima parte del Regno Unito a legiferare per assicurare che i bambini, senza eccezioni, abbiano la stessa protezione dalle aggressioni che hanno gli adulti”.

“Nella Scozia moderna non c’è più spazio per queste norme antiquate“, ha detto. “Colpire un bambino non è mai ragionevole“, ha aggiunto la ministra commentando la nuova legge.

