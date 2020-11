Shaila Gatta, la velina con uno slip scintillante: fisico inebriante – FOTO

Shaila Gatta, attraverso il suo profilo social, ha trovato un modo davvero straordinario per augurare una buona domenica ai suoi tantissimi fan

Shaila Gatta, la sexy velina mora di Striscia la Notizia, ha deliziato le migliaia di follower che la ammirano su Instagram pubblicando uno scatto decisamente agressive. Lo scopo era quello di augurare una buona domenica ai suoi fan attraverso una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Sguardo deciso e abbigliamento decisamente hot, la sensuale ballerina campana ha lasciato il suo pubblico letteralmente senza fiato. Shaila si è lasciata ritrarre, con alle spalle il famoso bancone del tg satirico, mentre indossa un top e uno slip scintillante coperta da un giacchino ricco di borchie a punta. Il suo look è degno di un film di fantascienza in cui Shaila, grazie al suo outfit, potrebbe tranquillamente interpretare una sexy motociclista di un pianeta lontano. A completare la sensualità dello scatto la scelta di indossare dei sandali neri con il tacco che mettono ancora di più in risalto la bellezza delle sue lunghe gambe scoperte.

Shaila Gatta: carriera e vita privata