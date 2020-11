Sorpresa a Domenica In, il saluto commovente di Sarah alla mamma giornalista

E’ in onda la puntata di Domenica in con la presentatrice Mara Venier. Tra gli ospiti, la giornalista Giovanna Botteri che ha ricevuto una sorpresa speciale

La zia Mara nel suo salotto di Domenica In riesce sempre a far emozionare il pubblico che la segue, invitando ospiti di un certo calibro e attraverso i racconti. Nella puntata dell’8 novembre le faranno compagnia vari personaggi dello spettacolo e non solo, tra cui Giancarlo Giannini e Patty Pravo. Intanto ha appena salutato un’altra ospite, la giornalista Giovanna Botteri, che oltre a rivelare alcuni dettagli sul coronavirus, ha ricevuto anche una sorpresa da parte di una persona molto speciale.

Sorpresa a Domenica In, un caro saluto alla mamma