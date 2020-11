Stefania Orlando vuole abbandonare il Grande Fratello? Crollo nella casa

Stefania Orlando vuole abbandonare il Grande Fratello Vip? Crollo nella casa. La famosa conduttrice durante la festa di ieri è scoppiata in lacrime all’improvviso

Stefania Orlando è una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip. Ha conquistato tutti con la sua ironia spiccata, con la sua sincerità pungente e il suo legame materno con Tommaso Zorzi. All’inizio aveva molto legato con Matilde Brandi, in quanto già fuori dalla casa si erano già frequentate diverse volte come colleghe, poi una lite le ha separate e Matilde ha accusato Stefania di aver scelto il gioco invece dell’amicizia. Una volta che Matilde è uscita dalla casa hanno avuto modo di chiarirsi e di dirsi che continueranno a frequentarsi fuori, anche se sono in molti a dubitare che questo accada.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Stefania Orlando crolla durante la festa al Grande Fratello Vip e scoppia in lacrime: “Il mio percorso l’ho fatto”

Ieri al GF Vip c’è stata una festa a tema “Mille e una notte”, e dopo mangiato la Orlando è scoppiata in lacrime e si è confidata con i suoi compagni di viaggio, dicendo di sentirsi inutile nella casa. “Il mio percorso oramai lo ha fatto” delle parole che hanno allarmato molto il suo pubblico, che non vorrebbe mai vederla uscire, per alcuna ragione al mondo. Tommaso ha cercato prontamente di farla ridere, portandole del vino e facendo uno dei suoi soliti show divertenti sui tacchi. Lei lo ha ringraziato ma gli ha detto di voler andare in camera e stare da sola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

In camera è stata poi seguita dalle donne della casa, che hanno provato a distrarla e a consolarla. “Allora mi volete davvero bene? Scusate se vi ho rovinato la festa” ha detto la Orlando, tra le lacrime.