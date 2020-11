Stefano D’Orazio. Chi è Silvia Di Stefano, la figlia del batterista dei Pooh

Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh, ci ha detto addio il 6 novembre scorso. Non aveva avuto figli biologici ma è stato padre per una persona, di chi si tratta

In una lettera molto sentita, il batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, ha lasciato una sorta di testamento spirituale ai suoi fan quando diede addio alla band la prima volta nel 2009. Tornò poi per la reunion nel 2015 / ’16, che lo vide di nuovo in formazione per un tour in tutta Italia.

Scrisse di avere molti rimpianti, legati soprattutto alla vita sregolata da girovago che non gli ha consentito di fare molte cose, tra cui avere un figlio: “Ho rotto bacchette ed amicizie troppo grandi per sopportare le mie eterne lontananze, ho tenuto a battesimo i figli degli altri senza avere mai avuto il coraggio di farne uno mio, ho messo tutto il mio tempo e tutto il mio talento nella grande avventura che mi ha accompagnato fin qui.”

LEGGI ANCHE -> Stefano D’Orazio di cosa è morto: Dodi Battaglia rivela la causa del decesso

In realtà, però, c’è una persona che D’Orazio ha sempre ritenuto una figlia a tutti gli effetti. Il suo essere padre si è riversato in Silvia Di Stefano, primogenita di Lena Biolcati. Con quest’ultima il batterista dei Pooh ebbe una lunga relazione. Nel 2000 aprirono una scuola di canto insieme, i rapporti tra i due sono stati sempre sereni, anche dopo la rottura. Questo ha consentito a D’Orazio di vedere crescere Silvia, trasmettendole amore paterno e tanta passione per la musica.

La ragazza, anche lei cantante, ha una predilezione per i musical; ha dichiarato tempo fa: “Sono cresciuta a pane e musica tra le note dei Pooh”. La sua carriera nell’ambito artistico si è consolidata grazie alla madre e allo stesso D’Orazio che l’ha coinvolta nella messa in scena di musical di successo come Aladdin e Pinocchio.

Stefano D’Orazio è stato compagno anche di Emanuela Folliero, volto storico di Rete 4. L’ultimo suo grande amore però è stato Tiziana Giardoni, 22 anni più giovane, sposata nel 2017.

LEGGI ANCHE -> Mina torna a emozionare con la sua voce: in arrivo un grande progetto

Le propose di sposarlo in diretta tv, subito dopo un concerto dei Pooh all’Arena di Verona. I suoi compagni d’avventura erano presenti a testimoniare questo avvenimento speciale. D’Orazio ha mantenuto un rapporto splendido con tutte le sue ex, partecipi infatti al matrimonio. Agli amici intimi, la scelta di convolare a nozze sembrò strana. Il batterista si era dichiarato sempre restio a fare il “grande passo”. Organizzò la cerimonia in un mese e scrisse al riguardo il libro “Non mi sposerò mai – Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi”. Disse: “Dai tempi del liceo facevo dei sermoni sulla inutilità del contratto matrimoniale. Avevo messo su un gruppo di proseliti che giustamente si sono risentiti: “A Ste’ ma come sarebbe a dire: c’abbiamo 92 anni e non ci hai fatto sposare!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter