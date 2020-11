Stefano D’Orazio, quando e dove si terranno i funerali

Roma piange un altro dei suoi migliori artisti. Quando e dove si terranno i funerali di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh.

Roma piange un altro dei suoi migliori artisti. Si è spento due giorni fa nella Capitale Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh. Aveva 71 anni. Secondo quanto riportato dalla moglie, non era in buona salute già da un anno, ma si stava riprendendo e stava lavorando a nuovi progetti prima che il Covid lo colpisse.

I funerali del batterista si terranno nella città in cui è nato ed ha vissuto gran parte della sua vita. Di seguito tutti i dettagli.

Stefano D’Orazio, cerimonia privata nella Chiesa degli Artisti

La celebrazione si terrà lunedì 9 novembre alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti di Roma. La chiesa – il cui nome ufficiale è Basilica di Santa Maria in Montesanto – è ubicata in Piazza del Popolo, tra via del Corso e via del Babuino, ed ha già ospitato i funerali di Gigi Proietti, deceduto solo pochi giorni prima di Stafno D’Orazio. La cerimonia si terrà in forma privata, nel totale rispetto delle misure anti-Covid.

Roma Capitale fa sapere che un rappresentante di Virginia Raggi sarà presente all’evento. Prima di giungere alla Chiesa degli Artisti, il feretro percorrerà il centro della città, partendo dal da piazza del Campidoglio e muovendosi poi lungo via dei Fori Imperiali e via del Corso in direzione Piazza del Popolo.

