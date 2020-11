I System Of A Down insieme dopo 15 anni: due nuovi brani contro la guerra

La band metal dei “System Of A Down” pubblica due nuovi singoli: uniti dopo 15 anni per la guerra in Nagorno Karabakh

Conosciuti con l’acronimo di SOAD, i System Of A Down si sono riuniti dopo 15 anni: la ragione è il conflitto in corso tra Nagorno Karabakh e Azerbaigian. La band metal ha deciso di pubblicare due nuovi singoli: “Protect The Land” e “Genocidal Humanoidz“, prodotti dal chitarrista e cantante Daron Malakian.

Il ricavato dello streaming e delle vendite sarà devoluto all’Armenia Found.

System Of A Down riuniti dopo 15 anni: ecco il motivo

La rock band, vincitrice di numerosi dischi di platino e di un Grammy Awards, ha pubblicato l’ultimo album “Hypnotize” nel 2005. Da quel momento, per alcuni dissidi personali, i SOAD non hanno più lavorato a nessun disco. Ultimamente, tuttavia, si erano diffuse parecchie voci in merito ad un possibile ritorno in studio. E i System Of A Down le hanno confermate, mossi da una causa estremamente delicata: la guerra in corso tra Nagorno Karabakh e Azerbaigian.

L’iniziativa di incidere due singoli è stata presa dal batterista John Dolmayan, ed in seguito è stata accolta da tutti i membri della band, profondamente turbati dai bombardamenti da parte dell’Azerbaigian. “Le aggressioni e le ingiustizie continue contro il popolo armeno in Artsakh e in Armenia da parte dell’Azerbaigian e della Turchia sono una violazione dei diritti umani e un crimine di guerra“. Queste sono state le dichiarazioni di Serj Tankian, cantante dei SOAD.

“Ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento è che il mondo metta da parte la politica e sostenga l’Armenia” – ha proseguito Tankian. Il gruppo, toccato dal conflitto armato, ha lavorato alla produzione di due singoli, “Protect The Land” e “Genocidal Humanoidz“. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Armenia Found.

Nel videoclip di “Protect The Land” sono inseriti stralci delle proteste e dei combattimenti nel territorio di Artsakh. I System Of A Down, mossi da una responsabilità etica e civile, hanno quindi messo da parte i vecchi dissapori per contribuire ad una causa di estrema importanza.

“Tutti noi System ci rendiamo conto che questa è una battaglia esistenziale per la nostra gente, quindi è molto personale per noi“.

