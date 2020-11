Tommaso Zorzi, Dayane Mello contro di lui: “Cresci!” e il web la attacca. Durante la festa al Grande Fratello Vip è scoppiata la polemica sul web dopo una frase della modella

Dayane Mello e Tommaso Zorzi sono ai ferri corti. Tra di loro questo Grande Fratello Vip è cominciato in maniera turbolenta, si sono scontrasti e trovati numerose volte, ma di recente sembrano essere insofferenti l’uno all’altro. Dayane pare infastidita dal modo in cui si sono avvicinati Tommaso e Francesco Oppini e lo ha fatto notare in più di un’occasione. Dopo diversi mezzi scontri che ci sono stati in questi giorni, ieri Dayane Mello si è scagliata contro Tommaso Zorzi, alle sue spalle, senza una ragione apparente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: “Ma quando cresce?” e Francesco Oppini lo difende

Tommaso infatti è scivolato sui tacchi mentre ballava coi suoi amici, e Francesco Oppini rientrando in casa ha raccontato l’accaduto ai ragazzi che erano in soggiorno. “Ma Tommaso perché non cresce un po’?” ha chiesto Dayane, con tono sprezzante. Francesco ha prontamente difeso il suo amico: “Ma che vuol dire? Ma perché devi sempre fare drammi? Qua dovremmo crescere un po’ tutti” ha risposto Francesco. Dopo Dayane è uscita fuori in giardino e ha provato a ballare e a bere con Tommaso, ma lui è sempre stato sulle sue, avvertendola un po’ falsa nei suoi confronti. Anche i telespettatori lo hanno notato e hanno commentato la faccenda sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Dopo la lite che c’è stata in serata, Tommaso ha messo in guardia Francesco Oppini: “Lei è furba, non cadere nel suo gioco, tu cadi sempre nel suo gioco”.