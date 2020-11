Tommaso Zorzi smaschera Dayane Mello: scoppia la lite nella notte. L’influencer ha messo in guardia Francesco Oppini dopo alcune provocazioni di Dayane nella casa

Una festa che non poteva finire peggio. Ieri al Grande Fratello Vip come ogni sabato hanno festeggiato, con del cibo e un po’ di vino, e Francesco Oppini e Tommaso Zorzi come ad ogni festa si sono scambiati delle effusioni. Sono tre settimane che succede, ma a quanto pare è la prima volta che accade davanti a Dayane Mello, che a fine serata ha accusato Francesco di voler “copiare” con Tommaso lei e Adua Del Vesco. E poi l’accusa: “Secondo me uscirai confuso sulla tua sessualità da questa casa”. E Francesco ha perso la pazienza.

Tommaso Zorzi contro Dayane Mello: “Furba, scaltra e stratega. Non cascare nel suo gioco!”

Francesco, infatti, si è arrabbiato perché è un po’ di tempo che Dayane insinua cose del genere per giustificare il fatto che non abbia ceduto al suo fascino. Come ad ogni discussione il figlio di Alba Parietti ha fatto fatica ad esprimere le sue ragioni, e Tommaso, Pierpaolo, Maria Teresa e Stefania sono corsi in soccorso di Oppini per aiutarlo ad esprimersi meglio. A fine serata, Tommaso lo ha messo in guardia: “Lei è furba e tu stasera sei caduto nel suo gioco, tu cadi sempre nel suo gioco. Devi ignorarla, lo fa apposta per far parlare di sé in puntata”.

Tommaso, infatti, per aiutare l’amico, gli ha fatto diverse domande durante il chiarimento per aiutarlo ad esprimere meglio le sue ragioni. “Io sto cercando di aiutarti, ti conosco” e poi l’appello disperato al pubblico a casa che avrebbe potuto criticare il comportamento di Oppini: “Non levatemi Fra!”.