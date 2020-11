Verissimo, Eleonora Giorgi commossa: la lettera a sorpresa del figlio

Momenti di profonda intimità ieri a Verissimo: Eleonora Giorgi ha parlato dell’ex marito Massimo Ciavarro e il figlio Paolo le ha fatto una sorpresa in studio

Grandi emozioni ieri nella puntata pomeridiana del programma Mediaset Verissimo condotto dalla brava Silvia Toffanin. In studio Paolo Ciavarro e Eleonora Giorgi, madre e figlio molto amati dal pubblico italiano. Eleonora Giorgi ha sempre dichiarato di amare moltissimo il figlio ma si è anche sempre molto lamentata del fatto che lui sia poco affettuoso con lei.

Così Paolo Ciavarro le ha fatto una sorpresa inaspettata che l’ha lasciata senza parole: le ha scritto una lettera e l’ha letta davanti a tutti i telespettatori del programma. Il passaggio più commovente questo: “Vorrei chiederti scusa per tutte le volte che sono stato freddo e distaccato. Scusa per averti fatto soffrire inutilmente, non lo meritavi. Ti proteggerò e ci sarò sempre per te”.

Dopo questo momento intimo, si è parlato anche della relazione tra Paolo e Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi ha spiegato di aver avuto un presentimento sulla donna già prima dell’inizio del reality, quando aveva assicurato al figlio che ci sarebbe stata una persona che lo avrebbe interessato molto. Attualmente infatti i due stanno vivendo una bellissima storia d’amore nonostante la differenza d’età che li riguarda.

Eleonora Giorgi parla anche dell’ex marito Massimo Ciavarro