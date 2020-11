Vittoria Joe Biden. Le parole di Mattarella e degli altri capi di Stato

Vittoria Joe Biden. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto con favore la vittoria alle elezioni del candidato democratico. La parole degli altri capi di Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso plauso per la vittoria di Joe Biden come nuovo capo di Stato degli USA. “A nome della Repubblica italiana e mio personale, desidero esprimerle i più calorosi rallegramenti per la sua elezione”.

Mattarella ha sottolineato quanto il popolo americano sia stato partecipe durante la sfida all’ultimo voto contro il tycoon, Donald Trump. Le sue parole contengono il messaggio importante di rinnovata amicizia tra gli Stati Uniti, l’Italia e l’Europa intera. Forti dei comuni valori di libertà, giustizia, democrazia, sarà possibile avviare una collaborazione “in ogni ambito, bilaterale e multilaterale”. Mattarella ricorda inoltre come la comunità di origine italiana negli Stati Uniti abbia favorito questo legame, contribuendo al progresso dello sviluppo economico e sociale.

Sentimenti di un profondo desiderio di cooperazione arrivano anche dal capo del governo, Giuseppe Conte: “Gli Stati Uniti possono contare sull’Italia come un solido alleato e un partner strategico” – ha scritto in un tweet.

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è congratulata rinnovando il legame con gli USA e auspicando di poter lavorare presto con il nuovo presidente: “La nostra amicizia transatlantica è insostituibile se vogliamo superare le grandi sfide di questo tempo. Non vedo l’ora di lavorare insieme in futuro”.

Simili idee sono state espresse anche dagli altri grandi capi di stato europei. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato: “Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris. Abbiamo molto da fare per affrontare le sfide di oggi. Agiamo insieme.” Sostegno anche dalla Spagna; Pedro Sanchez ha rivolto a Joe Biden queste parole: “Non vediamo l’ora di collaborare con voi per affrontare le sfide che ci attendono”.

